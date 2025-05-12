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Купить жилую недвижимость в Акчаабате, Турция

квартиры
9
9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 12
Готовые к заселению квартиры с видом на море и природу в Трабзоне Роскошные квартиры находят…
$207,009
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Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 6
Квартиры различных планировок в Акчаабате, Трабзон Йылдызлы, Акчаабат — развивающийся жилой …
$142,726
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Квартира 5 комнат в Акчаабат, Турция
Квартира 5 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Просторные Квартиры в Трабзоне, Район Йылдызлы, с Модным Дизайном Стильные квартиры в Трабзо…
$289,947
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Квартира 1 спальня в Alsancak, Турция
Квартира 1 спальня
Alsancak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Современная инвестиционная недвижимость в Алсанджаке, Гирне, Северный Кипр Алсанджак, распо…
$124,694
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Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 12
Инвестиционные квартиры в комплексе с зеленой территорией 10 000 м² в Акчаабате, Трабзон Ква…
$181,133
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Квартира 5 комнат в Акчаабат, Турция
Квартира 5 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 12
Инвестиционные квартиры в комплексе с зеленой территорией 10 000 м² в Акчаабате, Трабзон Ква…
$194,422
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Квартира 4 комнаты в Акчаабат, Турция
Квартира 4 комнаты
Акчаабат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры с Возможностью Рассрочки в Трабзоне. Стильные квартиры с 3 спальнями рас…
$136,131
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Квартира 5 комнат в Акчаабат, Турция
Квартира 5 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 12
Готовые к заселению квартиры с видом на море и природу в Трабзоне Роскошные квартиры находят…
$129,381
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Квартира 1 спальня в Alsancak, Турция
Квартира 1 спальня
Alsancak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Квартиры с видом на природу в закрытом комплексе с бассейном в Алсанджаке, Северный Кипр Ги…
$149,843
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