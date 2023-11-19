Купить жилую недвижимость в Ортахисаре, Турция

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Жильё в Ортахисар, Турция

квартиры
33
дома
9
42 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€62,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 7/7
Квартира в Роскошном Комплексе в Трабзоне, Беширли. Квартира находится в районе Беширли в Тр…
€171,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€135,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 11
Современная недвижимость с видом на море в Ялынджаке, Трабзон Эти роскошные варианты недвижи…
€161,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€50,500
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/7
Просторная Квартира с Качественным Ремонтом в Трабзоне. Меблированная квартира 2+1 в Трабзон…
€83,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€193,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне. Новые квартиры с видом на море расположе…
€145,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 12
Недвижимость в Трабзоне по Доступным Ценам. Большой комплекс состоит из 10 корпусов и распол…
€144,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 8
Квартиры в Ортахисаре с Видом на Природу Для Комфортной Жизни Современные квартиры расположе…
€169,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€199,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€180,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 12
Новые Квартиры с Видом на Море и Долину в Трабзоне. Квартиры расположены в центре района Орт…
€164,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры на Продажу в Трабзоне, Ялынджак в Роскошном Комплексе Квартиры на продаж…
€111,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 6
Купить Квартиры Недалеко от Университета в Трабзоне. Квартиры на продажу в Трабзоне находятс…
€60,500
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 11
Квартиры с Прекрасным Видом в Комплексе с Охраной в Трабзоне. Новые квартиры с прекрасным ви…
€90,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€465,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€482,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 9
Новые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Ортахисаре, Трабзон. Квартиры люкс-класса расположен…
€109,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Ортахисаре, Трабзон, Рядом с Аэропортом. Шикарные виллы расположены …
€1,12 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€313,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€277,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€277,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€244,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€120,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€92,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€470,000
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€465,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€119,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yalincak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yalincak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры с видом на море расположены в Трабзо…
€116,000
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