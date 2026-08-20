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Купить жилую недвижимость в Ортахисаре, Турция

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32 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 5/5
Квартиры с 4 спальнями в Трабзоне в престижном комплексе с видом на море Акъязы — один из са…
$260,426
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и отдельной кухней в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в Ялын…
$150,572
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Стильные квартиры в Ялынджаке, Трабзон, с возможностью оплаты в рассрочку Новые квартиры в Я…
$107,717
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 комната в Ортахисар, Турция
Квартира 1 комната
Ортахисар, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$104,242
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$72,970
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома по специальному проекту с системой газопровода в Ялынджаке, Трабзон Двухэтажные отдельн…
$730,349
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в в Ортахисаре, Конаклар в Трабзоне Конаклар – это один из молодежных ра…
$134,264
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$244,390
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями и видом на море в Трабзоне, Ортахисар Предлагаются на продажу квартир…
$156,363
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$120,301
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 10
Квартиры в тихом районе, подходящем для семей, в Трабзоне, Ортахисар Квартиры в Ортахисаре, …
$143,436
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Просторные квартиры на продажу в комплексе в Бостанджи Предлагаемые на продажу роскошные ква…
$238,599
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и отдельной кухней в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в Ялын…
$177,212
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Вилла 6 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Шикарные и просторные виллы в комплексе в Ортахисаре, Трабзон Виллы расположены в районе Чук…
$344,919
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 6
Стильные квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне, Ортахисар Эти стильные квартиры расположены…
$219,915
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элегантные квартиры рядом с центром города в Ортахисаре, Трабзон Квартиры на продажу располо…
$115,825
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры с рассрочкой платежа в Трабзоне, Ортахисар Квартиры на продажу находятся в районе О…
$76,923
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры с рассрочкой платежа в Трабзоне, Ортахисар Квартиры на продажу находятся в районе О…
$97,226
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные квартиры в Трабзоне в развивающейся части округа Ортахисар Квартиры на продаж…
$71,139
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне, Ортахисар Эти новые квартиры располож…
$71,219
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 8
Стильные квартиры в Ялынджаке, Трабзон, с возможностью оплаты в рассрочку Новые квартиры в Я…
$73,453
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Квартира 3 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне, Ортахисар Эти новые квартиры располож…
$119,277
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$704,886
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Квартиры в комплексе семейного типа в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в развитом рай…
$119,980
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$135,515
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Дом 6 комнат в Ортахисар, Турция
Дом 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$739,609
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Квартира 5 комнат в Ортахисар, Турция
Квартира 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 и 4 спальнями и отдельными кухнями в Трабзоне в районе Беширли, Ортахисар Предл…
$187,636
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Дуплекс 7 комнат в Ортахисар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$413,494
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 и 4 спальнями и отдельными кухнями в Трабзоне в районе Беширли, Ортахисар Предл…
$166,788
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 6
Квартиры рядом с аэропортом в Трабзоне в районе Ортахисар Эти современные квартиры расположе…
$179,528
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