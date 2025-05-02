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Купить жилую недвижимость в Архави, Турция

квартиры
46
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50 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 40 м²
Этаж 1/10
Что вы получаете: Апартаменты с видом на море и горы в пригороде Алании. О строительстве: …
$100,148
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в строящемся комплексе района Паял…
$161,350
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок, предлагающие комфорт и функциональность …
$76,780
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс для проживания и отдыха в район…
$111,276
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом уютном комплек…
$136,870
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс класса люкс в десяти минутах хо…
$130,193
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в районе Паяллар с возм…
$777,820
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс с расширенной инфраструктурой в…
$133,531
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Квартира 3 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты 2+1 в строящемся комплексе района …
$189,169
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Стильный комплекс в открытом для ВНЖ районе Паяллар. О строительстве: С…
$96,254
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект комплекса в районе Паяллар, Алани…
$124,073
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты в шаговой доступности о…
$332,715
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом, уютном комплексе в районе…
$107,938
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе класса люкс в ра…
$140,208
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$634,273
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты и пентхаусы с видом на …
$143,546
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Таунхаус 2 комнаты в Konakli, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе с развитой инфраструкт…
$116,283
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты разных планировок в новом жилом ко…
$110,720
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты и пентхаусы в уютном комплек…
$111,276
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$117,953
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Инвестиционный проект в районе Паяллар, Алания…
$117,953
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в новом комплексе в ра…
$109,051
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в комплексе с инфраструктурой 5* в…
$155,508
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект жилого комплекса в…
$100,148
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Новый комплекс близко к Алании в районе Паяллар. О строительстве: Начало …
$124,629
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Просторные апартаменты и пентхаусы с видом на …
$104,599
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Квартира 3 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры в закрытом жилом комплексе в районе П…
$159,125
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый роскошный проект жилого комплекса в Кона…
$122,404
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Проект с развитой инфраструктурой в открытом для ВНЖ районе О строительс…
$109,051
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартира с видом на море в открытом для ВНЖ ра…
$110,163
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