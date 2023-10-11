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Жильё с видом на горы в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
27
Kusadasi
23
Didim
7
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу

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Параметры недвижимости в Айдын, Турция

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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