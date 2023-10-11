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Жильё с видом на море в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
27
Kusadasi
23
Didim
7
4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kusadasi, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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