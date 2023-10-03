Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Анталья
  5. Таунхаусы

Таунхаусы возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
5
Аланья
5
Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Oba Park Hill Residence Продажа 1+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2000#19
€106,036
Квартира в Махмутлар центр, Турция
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в Махмутларе.Площадь апартаме…
€246,973
Дом в центре города в Goeltuerkbuekue, Турция
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Invest in one of the highest towers of Istanbul and enjoy the unique view of the city. Locat…
€497,140
Квартира 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
прекрасная квартира 1+1 в Оба Район: Анталья, Аланья, ОбаЕще один новый проект строится в пр…
€116,135
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира 2+1 у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 200Очень прия…
€177,737
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Чешме — один из самых красивых полуостровов Эгейского моря, ценность которого возрастает с к…
€835,000
Квартира 3 комнаты в Ciplakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Ciplakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 4
€327,617
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Площадь 149 м²
Этаж 12/12
'Жизнь На Холме' 4+1 ПентхаусРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1800"Жизнь…
€201,974
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ishakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ishakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 7
Новые Квартиры в Элитном Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Аланье Элитная недвижимос…
€149,361
Квартира 3 комнаты с бассейном, с видом на горы, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с видом на горы, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 6/6
Очаровательная Квартира 2+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до…
€235,501
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Роскошные двухуровневые апартаменты 5+1 в самом современном комплексе. Подходит для ГРАЖДАНС…
€510,893

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти