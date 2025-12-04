Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Анталье, Турция

Аланья
36
Муратпаша
21
Серик
4
Дёшемеалты
3
2 объекта найдено
Таунхаус в Аланья, Турция
Таунхаус
Аланья, Турция
Площадь 91 м²
Представляем уникальный проект таунхаусов в Алании. Район Конаклы. Комплекс находится в 300 …
$299,613
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
Параметры недвижимости в Анталье, Турция

