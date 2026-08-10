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Таунхаусы с видом на горы в Анталье, Турция

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Аланья
35
Муратпаша
21
Серик
3
Аксу
12
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$150,063
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$116,178
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в Анталье / Кунду в 2025 году, был построен одной из ведущих строитель…
$156,128
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TekceTekce
Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$521,243
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Таунхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
При стандартном типе оплаты возможен первоначальный взнос 40% и рассрочка на 6 месяцев, но п…
$378,077
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Таунхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Предлагаем вниманию новый проект таунхаусов класса люкс в самом красивом месте Алании с живо…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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