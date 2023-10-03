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Таунхаусы с видом на горы в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
5
Аланья
5
Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€762,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города в Конаклы, Турция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, в центре города
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем вам замечательный проект в регионе Конаклы. Это всего в 300 метр…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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