Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Анталья
  5. Пентхаусы

Пентхаусы возле озера в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
60
Аланья
60
Gazipasa
17
Муратпаша
10
Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Yesilkoey, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Yesilkoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€116,045
Квартира 2 комнаты с бассейном, с Elektrogenerator, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с Elektrogenerator, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в районе Авсаллар. Квартира общей площадью 68м…
€82,500
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/3
Элитный дуплекс 2+1 в престижном районе на берегу легендарного морского пляжаРайон: Анталья,…
€209,952
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Просторная квартира 1+1Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 550Благодаря уда…
€151,480
Квартира 3 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 4
Площадь 196 м²
В Стамбуле в районе Багджылар расположился живописный комплекс со всеми необходимыми объекта…
€321,690
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€762,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3
В районе Авсаллар, в строящемся жилом комплексе бизнес-класса на продажу выставлена квартира…
€97,000
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Этаж 10/10
Квартира 2+1 в новом грандиозном комплексе в ÇEKMEKÖY СтамбулРайон: Стамбул, Чекмекёй, Мехме…
€511,903
Квартира 1 спальня в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 8/9
ID AN 24121   Район: Анталия, Алтынташ Тип объекта: строящееся жилье Кол-во комн…
€105,773
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 8/8
Идет строительство современного  комплекса в Махмутларе,  в котором предложены к продаже ком…
€136,586
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 9/9
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…
€252,467
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с гаражом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Start of construction autumn 2022 Completion of construction spring 2024 Interest-free…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти