Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Анталья
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Сад

Пентхаусы с садом в Анталье, Турция

Аланья
24
Муратпаша
325
Аксу
11
Коньяалты
29
Показать больше
Пентхаус Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
$449,210
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Полностью меблированный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен всего в 300 ме…
$380,122
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена всего в 300 метрах …
$368,809
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта современная квартира-дуplex находится всего в 325 метрах от моря в престижном районе Кле…
$409,407
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта меблированная двухуровневая квартира расположена в одном из самых популярных районов Ала…
$345,052
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
Оставить заявку
AuraAura
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
$471,955
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/6
Этот меблированный пентхаус площадью 160 м² расположен на 6-м этаже в престижном районе Джик…
$449,210
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 9/9
Всего в 120 метрах от моря, этот современный дуплекс в Тосмуре предлагает 2 спальни, 2 ванны…
$520,907
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
Наш проект, расположенный всего в нескольких шагах от всемирно известного пляжа Клеопатра, с…
$403,117
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти