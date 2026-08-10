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Пентхаусы с видом на море в Анталье, Турция

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Аланья
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Аксу
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216 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$541,404
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Готовые к заселению квартиры в Махмутларе, Аланья, в жилом комплексе с полной инфраструктуро…
$212,136
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 7
Квартира с 2 спальнями, видом на море и балконом в Алтынташе, Аксу, Анталия Квартира находит…
$146,120
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Квартиры в 800 метрах от пляжа в Алании, Кестель Алания – один из ведущих туристических и жи…
$374,938
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры проекте отельного типа в Аланье, Оба Стильные квартиры расположены в Алань…
$302,314
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 4/4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле, Аланья Благодаря н…
$389,282
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новая недвижимость в центре Аланьи, недалеко от моря Авсаллар — один из популярных районов А…
$290,043
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Квартиры с панорамным видом на город и море в комплексе в Бююкхасбахче, Алания Алания – один…
$626,183
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$245,816
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 9
Новая недвижимость с видом на море рядом с пляжем в Аланье, Махмутлар Новые квартиры располо…
$183,291
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Квартиры с видом на город и природу в Аланье, Демирташ, в комплексе из одного блока Демирташ…
$226,764
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Квартиры с видом на море в одноблочном комплексе в Аланье Оба — один из самых престижных рай…
$1,03 млн
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Недвижимость с видом на город возле моря в Аланье, Махмутлар Махмутлар – знаменитый район с …
$207,795
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и системой «умный дом» в Аланье Эти современные квартиры находятся …
$784,519
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Квартиры на берегу моря в комплексе с архитектурой в голливудском стиле в Аланье, Кестель Ке…
$749,663
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 13
Квартира в комплексе с собственным пляжем в Махмутларе, Алания Махмутлар – один из самых быс…
$455,784
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$220,493
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Квартиры на первой линии моря в комплексе с инфраструктурой в Алании, Махмутлар Махмутлар из…
$599,408
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Квартиры с видом на море в комплексе отельного типа в Аланье, Турция Квартиры расположены в …
$336,822
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Меблированная квартира в 750 м от пляжа в районе Кестель, Алания Квартира расположена в райо…
$406,123
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$378,140
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Квартиры в Масштабном Проекте у Моря в Алании, Демирташ Квартиры находятся в проекте отельно…
$156,705
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$127,172
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Роскошные квартиры в проекте по типу отеля с услугой трансфера в Паялларе, Аланья Квартиры н…
$203,086
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Квартиры с видом на море и город в районе Кестель, Алания Кестель – один из самых востребова…
$415,923
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в тихом месте на лоне природы в Оба, Аланья Квартиры расположены в районе …
$382,217
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 6
Квартиры в премиум-комплексе с шикарным дизайном в Аланье, Каргыджак Аланья – одно из самых …
$392,718
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Шикарные квартиры в проекте с подогреваемым бассейном в Аланье Аланья — это не только популя…
$894,707
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

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с террасой
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