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Жильё с видом на море в Анкара, Турция

Cankaya
115
Altindag
19
Kecioeren
19
Mamak
10
Etimesgut
5
Ata Mahallesi
3
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Типы недвижимости в Анкара

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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