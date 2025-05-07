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Квартиры с бассейном в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3026
Са Кху
144
Си Сунтон
32
Па Хлок
10
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70 объектов найдено
Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Насладитесь роскошной жизнью на Пхукете, Таиланд, в этом потрясающем новом доме в Таланге. Э…
$54,961
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Международное агентство недвижимости Habita
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Кондо 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$308,912
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$97,060
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$194,500
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$172,007
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! ПРИМИ…
$571,188
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Кондо в Choeng Thale, Таиланд
Кондо
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 8
Новый люксовый проект на Банг Тао от надежного застройщика Современный роскошный 8-этажны…
$432,601
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$153,392
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
$586,072
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Кондо 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$165,737
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ 1-КОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМНАТОЙ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СОБСТВЕ…
$274,558
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$278,000
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
$158,086
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Квартира 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/7
Просторные апартаменты с собственным бассейном! Не упустите возможность приобрести апарта…
$424,046
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$212,063
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Кондо 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$230,453
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс Title Heritage от Rhom Bho Property — это новый, эксклюзивный проект в прести…
Цена по запросу
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/8
Насладитесь роскошной жизнью на Пхукете, Таиланд, в этом потрясающем новом доме в Таланге. Э…
$64,568
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Тхаланге

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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