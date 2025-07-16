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Пентхаусы в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
65
Си Сунтон
7
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74 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 716 м²
Этаж 6/6
Продается роскошный 4-х комнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью 716 кв.м. Пентха…
$3,99 млн
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Sea inside
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Diamond Condominium Phuket иде…
$923,078
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Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Этаж 3/4
До моря 100 м, Полная меблировкаО комплексе:Расположенные на пляже Бангтао, эксклюзивные апа…
$1,93 млн
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TekceTekce
Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Bright Phuket идеально подходит для т…
$994,861
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Этаж 2/2
До моря: 1500 м, Гарантия дохода, Надежный застройщикО комплексе:Уникальный комплекс на верш…
$677,082
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Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 433 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит:Премиальный проект на первой линии…
$2,21 млн
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Пентхаус в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Новый элитный проект на первой линии Бангтао Этот проект предлагает 141 резиденций в 50 м…
$2,41 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$1,71 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Этаж 4/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит:Премиальный проект на первой линии…
$1,21 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 4/5
Уникальная инвестиционная возможность! Комфортные апартаменты в окружении зелени и современн…
$442,238
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Пентхаус в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 829 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Роскошный Kiara Reserve Residences Co…
$3,24 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$1,70 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 503 м²
Этаж 3/4
До моря 0 метров, Надежный застройщикО комплексе:Новый комплекс на Пхукете предлагает 3-комн…
$963,959
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 3/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стреми…
$1,29 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$536,000
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Diamond Condominium Phuket иде…
$756,243
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Garrya Residences Phuket идеально подходит для с…
$1,93 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Пентхаус 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 832 м²
Этаж 3/4
Гарантия доходаО комплексе:Единственная на Пхукете пристань с 5 золотыми якорями предлагает …
$2,33 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$1,20 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Diamond Condominium Phuket иде…
$628,112
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ценит роскошь и …
$565,207
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Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 377 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит:Премиальный проект на первой линии…
$1,97 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет у…
$421,093
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Пентхаус 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Этаж 4/6
400 м от пляжа Сурин, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс класса люквс включает всего 77…
$818,794
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Пентхаус 2 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$1,01 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/4
Гарантия доходаО комплексе:Единственная на Пхукете пристань с 5 золотыми якорями предлагает …
$468,208
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Пентхаус 2 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/4
Гарантия доходаО комплексе:Единственная на Пхукете пристань с 5 золотыми якорями предлагает …
$468,208
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Пентхаус 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит …
$1,91 млн
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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