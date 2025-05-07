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Квартиры с видом на горы в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3026
Са Кху
144
Си Сунтон
32
Па Хлок
10
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55 объектов найдено
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$44,927
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Наш комплекс - это объект кондо и квартира, расположенный в Sakhu, Пхукет и его строительств…
$107,440
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Квартира в Тхаланг, Таиланд
Квартира
Тхаланг, Таиланд
Роскошный кондоминиум расположенный в "Мили миллионеров" с гарантированным доходом 7% на 5 л…
$145,500
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$53,522
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Апартаменты с видом на море пляж Банг Тао Роскошная жизнь в одном из лучших мест на пхуке…
$2,37 млн
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/7
Только сейчас у нас действует скидка 30% на все доступные апартаменты, а к тому же вы получи…
$99,618
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в эпоху роскоши, обнаружив прекрасную студию площадью 26 кв. м в престижном ново…
$119,444
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/6
Первый семейный экологичный апарт-отель в 700 метрах о моря Layan Green ParkTM — надежный…
$259,934
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Квартира 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Уникально спроектированный квартирный комплекс Above Element олицетворяет свободный стиль жи…
$146,697
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Поднимите свой уровень комфорта с эксклюзивным проектом кондоминиума и апартаментов, располо…
$627,592
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 7
Представляем вам уникальный жилой комплекс , расположенный в прекрасном уголке Банг Тао на о…
$133,969
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
VIP Venus Karon - это новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 5 минутах от пл…
$85,387
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Квартира 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Первый семейный экологичный апарт-отель в 700 метрах о моря Layan Green ParkTM — надежный…
$158,321
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? 1 спальня ? 1 ванная комната ? Пакет мебели ?‍? Полностью оборудованная кухня ?‍♂️ Бас…
$231,719
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/7
VIP Venus Karon - это новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 5 минутах от пл…
$99,618
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$212,063
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 7
Опыт совершенства и роскоши оживает в этом архитектурном шедевре, выходящем за пределы обыде…
$103,325
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя воплощение современного образа жизни в кондоминиуме Botanica Hythe, распол…
$300,346
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 547 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таил…
$1,79 млн
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
$162,307
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Первый семейный экологичный апарт-отель в 700 метрах о моря Layan Green ParkTM — надежный…
$178,040
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь в Сердце Красоты Пхукета Уютно расположенный на полог…
$137,514
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/7
Только сейчас у нас действует скидка 30% на все доступные апартаменты, а к тому же вы получи…
$85,387
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Т…
$694,352
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Типы недвижимости в Тхаланге

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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