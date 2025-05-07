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Квартиры-студии в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
245
Са Кху
19
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290 объектов найдено
Студия в Чонг Тале, Таиланд
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Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита A513 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$93,068
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Современный кондо между Сурином и Банг Тао Новый проект расположился между двумя самыми л…
$88,901
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$118,312
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$44,927
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подойдет для инвесторов на перепродаж…
$130,038
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Студия в Thalang, Таиланд
Студия
Thalang, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/7
Инвестируйте в шикарные апартаменты!Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и…
$117,181
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B417 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$95,897
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$192,525
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Наш комплекс - это объект кондо и квартира, расположенный в Sakhu, Пхукет и его строительств…
$107,440
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/8
Большой амбициозный проект от крупного бангкокского застройщика - в портфеле застройщика 3 к…
$130,909
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$138,245
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
Студия площадью 26 кв.м. на 3 этаже. Номер юнита B304 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Надеж…
$95,048
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$223,091
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
До моря: 400 м, Гарантия доходаО комплексе:Мультифункциональный проект на площади более 40,0…
$132,058
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$143,259
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Это единственный бюджетный комплекс от застройщика - Laguna (более 30 лет на рынке) ❖ Рас…
$156,654
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита B503 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$97,311
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальное решение для тех, кто стреми…
$140,642
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/7
Ваш идеальный дом на Пхукете. Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для…
$206,513
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$97,060
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита A813 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$95,614
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита B516 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$97,311
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$62,500
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/8
Большой амбициозный проект от крупного бангкокского застройщика - в портфеле застройщика 3 к…
$132,376
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в виртуозный образ жизни в этом живописном уголке у самого берега, всего в 100 мет…
$180,701
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Студия площадью 26 кв.м. на 2 этаже. Номер юнита B204 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Надеж…
$94,482
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 2 этаже. Номер юнита B202 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$94,200
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Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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