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Квартиры с видом на море в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3026
Са Кху
144
Си Сунтон
32
Па Хлок
10
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111 объектов найдено
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$44,927
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/5
Infinity Pool - это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой д…
$744,000
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в престижном районе Банг Тао. Э…
$579,385
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Этаж 3/6
Комплекс Waterfront Residences - это 3 малоэтажных здания с видом на море, включающих в себя…
$1,35 млн
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Этаж 3/3
Angsana Beachfront Residences — это уникальный жилой комплекс на первой пляжной линии в окру…
$2,70 млн
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Квартира 3 комнаты в Са Кху, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
$294,013
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Наш комплекс - это объект кондо и квартира, расположенный в Sakhu, Пхукет и его строительств…
$107,440
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Отправьтесь в путешествие роскошной жизни в изысканных современных апартаментах на Пхукете, …
$139,492
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/7
Апартаменты в прибрежной части Пхукета, вблизи пляжа Най Янг!Инвестиционный объект, отлично …
$183,230
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Насладитесь роскошной жизнью на Пхукете, Таиланд, в этом потрясающем новом доме в Таланге. Э…
$54,961
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Дизайнерские апартаменты в престижном комплексе BELLEVUE LAGOON, расположенном в районе Тала…
$331,744
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DDA Real Estate
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Квартира в Тхаланг, Таиланд
Квартира
Тхаланг, Таиланд
Роскошный кондоминиум расположенный в "Мили миллионеров" с гарантированным доходом 7% на 5 л…
$145,500
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в виртуозный образ жизни в этом живописном уголке у самого берега, всего в 100 мет…
$180,701
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Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$53,522
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Апартаменты с видом на море пляж Банг Тао Роскошная жизнь в одном из лучших мест на пхуке…
$2,37 млн
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
ADM Platinum Bay by Wyndham - это современный роскошный кондоминиум. Комплекс полностью мебл…
$183,353
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DDA Real Estate
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Квартира 3 спальни в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 спальни
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 4/7
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАКАТ! Не упустите возможность приобрести апартаменты в пер…
$1,87 млн
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с видом на океан в новой резиденции на пляже Банг Тао, Пхукет, Таиланд Предлага…
$2,32 млн
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/7
Только сейчас у нас действует скидка 30% на все доступные апартаменты, а к тому же вы получи…
$99,618
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/8
Инвестиционно - привлекательный объект! Ультрасовременные апартаменты с гарантированным дохо…
$300,878
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DDA Real Estate
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Студия 1 спальня в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Bang Thao, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в эпоху роскоши, обнаружив прекрасную студию площадью 26 кв. м в престижном ново…
$119,444
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Квартира 2 комнаты в Тхаланг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/6
Первый семейный экологичный апарт-отель в 700 метрах о моря Layan Green ParkTM — надежный…
$259,934
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Квартира 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Уникально спроектированный квартирный комплекс Above Element олицетворяет свободный стиль жи…
$146,697
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
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Квартира 4 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 3/5
Infinity Pool - это новый жилой комплекс в лучшем интегрированном курорте Азии и в шаговой д…
$784,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Поднимите свой уровень комфорта с эксклюзивным проектом кондоминиума и апартаментов, располо…
$627,592
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Квартира 5 спален в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 спален
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 625 м²
Этаж 1/7
Не упустите возможность приобрести апартаменты в первом Iconic-проекте Пхукета! Настоящий…
$3,75 млн
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 7
Представляем вам уникальный жилой комплекс , расположенный в прекрасном уголке Банг Тао на о…
$133,969
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Типы недвижимости в Тхаланге

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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