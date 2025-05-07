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Квартиры с садом в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3026
Са Кху
144
Си Сунтон
32
Па Хлок
10
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58 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Па Хлок, Таиланд
Квартира 5 комнат
Па Хлок, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд Резиденция располага…
$150,446
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Квартира 2 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Резиденция с бассейнами и спа-центром рядом с пляжами и гольф-клубом, Пхукет, Таиланд Резид…
$116,072
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Квартира 4 комнаты в Thalang, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Thalang, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами и садами в резиденции со спа-центром, Пхукет, Таиланд Предлагаются…
$689,653
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Новый эксклюзивный жилой комплекс в пешей доступности от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд Пр…
$169,000
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Квартира 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$172,007
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ ДВУХУРОВНЕВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ И СОБСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН! ПРИМИ…
$571,188
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 7 комнат в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 7 комнат
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс первоклассных вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Современный компле…
$931,799
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Пентхаус 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$381,000
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Квартира 4 комнаты в Си Сунтон, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Си Сунтон, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 226 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и подземной парковкой, Пхукет, Таиланд Резиденция располагает …
$601,865
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 8
Новые апартаменты в жилом комплексе с хорошей инфраструктурой, Банг Тао, Чонг Тале, Пхукет, …
$139,866
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
$188,696
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 419 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами на Пхукете, Таиланд Все виллы имеют бассейн, кондици…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 5 комнат
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Новый жилой комплекс великолепных вилл с бассейнами в Таланге, Пхукет, Таиланд 51 вилла в у…
$1,47 млн
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
ПРОСТОРНЫЕ 1-КОМНАТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМНАТОЙ СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СОБСТВЕ…
$274,558
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$278,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 5/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$1,22 млн
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд Резиденция является частью …
$720,584
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Квартира 5 комнат в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 547 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс престижных вилл с бассейнами и видом на горы, Лаян, Пхукет, Таил…
$1,79 млн
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
$59,874
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 8
Новый жилой комплекс недалеко от моря на Пхукете, Таиланд Современный кондоминиум включает …
$162,307
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Квартира 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Квартира 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Апартаменты с личными бассейнами и видом на море в новом кондо-отеле прямо на пляже Май Кхао…
$250,983
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Квартира 1 комната в Са Кху, Таиланд
Квартира 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 7
Готовый кондоминиум вблизи уединенного пляжа На севере острова, недалеко от уединенного и…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами и видом на океан, Пхукет, Таиланд Предлагаются элитные апарта…
$131,934
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Квартира 2 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Современные апартаменты и виллы с бассейнами и японским дзен-садом, Банг Тао, Пхукет, Таилан…
$250,134
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Квартира 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 5
Резиденция с собственным пляжем и панорамным видом, Пхукет, Таиланд Предлагаются квартиры с…
$826,589
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Квартира 4 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
Квартира 4 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$476,000
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Квартира 3 комнаты в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с личными бассейнами в жилом комплексе премиум-класса, район пляжа Сурин, Чонг Т…
$694,352
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Типы недвижимости в Тхаланге

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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