Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Тхаланг
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Тхаланге, Таиланд

Чонг Тале
3026
Са Кху
144
Си Сунтон
32
Па Хлок
10
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 7
Новый кондоминиум с видом на лагуну и озеро в престижном курортном районе рядом с Боут Авеню…
$318,899
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
$188,696
Оставить заявку
Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$138,657
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/7
Цена может отличаться от указанной в объявлении в зависимости от планировки, площади и этажа…
$212,063
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Тхаланге

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Тхаланге, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти