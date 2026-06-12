Жилой комплекс SEASIDE (Сторона моря) Таиланд

❖ Дата постройки 2-й квартал 2024 г.
❖ Материал стен - газосиликатные блоки
❖ Расстояние до моря - 200 метров до пляжа Бангтао.
❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.
При стоимости квартиры в 278К $ ежегодный доход составит от 19К $.
❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.
❖ Рассрочка до 7,5 лет.
При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.
❖ Возможно дистанционное оформление сделки
❖ Возможна оплата критовалютой
❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)
❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%
❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.
❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.
❖ Идеально расположен всего в нескольких метрах от пляжа и включает отдельную пляжную зону, откуда владельцы могут насладиться лучшими видами на закат солнца над искрящимися водами Андаманского моря
❖ На крыше всех четырех малоэтажных зданий расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха
? Квартиры с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка квартир с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.
? Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства квартиры или выбрать полностью обставленный вариант.Инфраструктура:
❖ В самом проекте ее не много:
На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки.
Но Beachside и Seaside ( новый 5-й корпус) стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое.
❖ 200 м до пляжа Бангтао
❖ 30 минут от международного аэропорта
? Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.
? Сейчас компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются.
?На сегодняшний день застройщик зарекомендовал себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработал безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет.Процедура оформления сделки:
Резервация (задаток/депозит) - 3К $
* Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.
** Депозит невозвратный
Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.
1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации
Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев:
2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% )
3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% )
4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% )
Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.
* При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату.
** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности:
Freеhold - 6,3%
Leasehold - 1,1%
Установка счетчиков воды и света - 600 $
Ежегодные платежи:
Обслуживание общих территорий - 50 THB за 1 м²
Капитальный ремонт - 50 THB за 1 м²
?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС