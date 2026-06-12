Жилой комплекс SEASIDE (Сторона моря) Таиланд

ПРЕМИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В САМОМ ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ ОСТРОВА - ЛАГУНА ВСЕГО 5 КОРПУСОВ. 5-Й ИМЕННО ОТДЕЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ - SEASIDE

❖ Дата постройки 2-й квартал 2024 г.

❖ Материал стен - газосиликатные блоки

❖ Расстояние до моря - 200 метров до пляжа Бангтао.

❖ Прогнозируемый доход - минимум от 7% годовых.

При стоимости квартиры в 278К $ ежегодный доход составит от 19К $.

❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка до 7,5 лет.

При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

❖ Идеально расположен всего в нескольких метрах от пляжа и включает отдельную пляжную зону, откуда владельцы могут насладиться лучшими видами на закат солнца над искрящимися водами Андаманского моря

❖ На крыше всех четырех малоэтажных зданий расположена уникальная зона общего пользования, где жители комплекса могут отдохнуть на открытом воздухе среди тропиков и внести разнообразие в свой образ жизни и беззаботной атмосферы пляжного отдыха

? Квартиры с одной, двумя или тремя спальнями в жилом комплексе идеально подходят для современного образа жизни. Их площадь начинается от 59 м². Планировка квартир с двумя и тремя спальнями позволяет максимально наслаждаться панорамными видами с их просторных веранд. Благодаря уникальной полуоткрытой веранде обеспечивается дополнительное жилое пространство, которое можно оставить открытым для расширения балкона и наслаждаться жизнью на свежем воздухе, или же остеклить для увеличения площади внутреннего пространства.

? Владельцы могут воспользоваться рядом индивидуальных вариантов обустройства квартиры или выбрать полностью обставленный вариант.

Инфраструктура:

❖ В самом проекте ее не много:

На каждой крыше бассейн, места для занятий спортом, детские площадки.

Но Beachside и Seaside ( новый 5-й корпус) стоит рассматривать как часть Лагуны. А тут уже и СПА и детский сад, много ресторанов, магазинов и гольф поля и многое другое.

❖ 200 м до пляжа Бангтао

❖ 30 минут от международного аэропорта

? Благодаря наличию транспорта внутри курорта, банка с услугой обмена валют; круглосуточной медицинской клиники; магазина, а также обслуживающего персонала, владеющего несколькими языками, жители комплекса получают всю необходимую поддержку для полноценного и комфортного образа жизни.

? Сейчас компания зарегистрирована на Фондовой бирже Таиланда с 1993 года. За время своего существования она завоевала серьезный авторитет в отрасли как компания, чьи интересы в области гостиниц и жилой недвижимости тесно переплетаются.

?На сегодняшний день застройщик зарекомендовал себя как крупнейший и самый известный застройщик на Пхукете и заработал безупречную репутацию в области девелопмента отелей и жилой недвижимости с упором на качество и защиту окружающей среды. Его неизменный успех был отмечен многочисленными экологическими и туристическими наградами на протяжении многих лет.

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - 3К $

* Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

** Депозит невозвратный

Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

1-й платеж 20% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации

Далее 3 платежа по 10% через каждые 8 месяцев:

2-й платеж при выполнении 25% строительных работ ( 10% )

3-й платеж при выполнении 50% строительных работ ( 10% )

4-й платеж при выполнении 75% строительных работ ( 10% )

Остаток - 50% после завершения строительства можно взять в рассрочку сроком на 5 лет.

* При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно с даты ввода дома в эксплуатацию, тем самым частично или полностью окупить расходы на оплату.

** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты): Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света - 600 $

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий - 50 THB за 1 м²

Капитальный ремонт - 50 THB за 1 м²

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