Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд

Ощутите непревзойденную гармонию современной архитектуры в стиле минимализм в сочетании с панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность и простор. Каждая двухэтажная вилла является образцом великолепного качества и внимания к деталям, предлагающим образ жизни, о котором вы всегда мечтали.
Эти виллы с открытыми жилыми пространствами, плавно соединяющими внутренние помещения и зоны на открытом воздухе, представляют бесконечные возможности для отдыха, развлечений и семейной жизни. Здесь вы найдете спокойный уголок, где каждый момент можно проводить, наслаждаясь стилем и комфортом.
Особенности
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.Удобства и оснащение в доме