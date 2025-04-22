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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд

Пхукет, Таиланд
от
$897,573
19.05.2025
$897,573
18.05.2025
$899,446
17.05.2025
$902,156
16.05.2025
$893,658
14.05.2025
$901,387
13.05.2025
$902,023
11.05.2025
$901,989
10.05.2025
$900,149
09.05.2025
$901,220
08.05.2025
$899,881
07.05.2025
$898,576
14.04.2025
$880,038
13.04.2025
$880,554
12.04.2025
$876,059
11.04.2025
$884,896
10.04.2025
$871,187
09.04.2025
$882,609
08.04.2025
$880,520
07.04.2025
$887,727
06.04.2025
$887,809
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22414
ID новостройки на Realting
In CRM: 2398434
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

О комплексе

Ощутите непревзойденную гармонию современной архитектуры в стиле минимализм в сочетании с панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность и простор. Каждая двухэтажная вилла является образцом великолепного качества и внимания к деталям, предлагающим образ жизни, о котором вы всегда мечтали.

Эти виллы с открытыми жилыми пространствами, плавно соединяющими внутренние помещения и зоны на открытом воздухе, представляют бесконечные возможности для отдыха, развлечений и семейной жизни. Здесь вы найдете спокойный уголок, где каждый момент можно проводить, наслаждаясь стилем и комфортом.

Особенности

  • парковка
  • сад
  • бассейн
  • терраса
  • летний душ

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 5 минут
  • Пляж Сурин - 15 минут
  • Пляж Камала - 20 минут
  • Пляж Банг Тао - 20 минут
  • Международная школа - 15 минут
  • Гольф-клуб Лагуна - 15 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 15 минут

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд
Пхукет, Таиланд
от
$897,573
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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