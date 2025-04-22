Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами в 5 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиаланд

Ощутите непревзойденную гармонию современной архитектуры в стиле минимализм в сочетании с панорамными окнами, обеспечивающими максимальную освещенность и простор. Каждая двухэтажная вилла является образцом великолепного качества и внимания к деталям, предлагающим образ жизни, о котором вы всегда мечтали.

Эти виллы с открытыми жилыми пространствами, плавно соединяющими внутренние помещения и зоны на открытом воздухе, представляют бесконечные возможности для отдыха, развлечений и семейной жизни. Здесь вы найдете спокойный уголок, где каждый момент можно проводить, наслаждаясь стилем и комфортом.

Особенности

парковка

сад

бассейн

терраса

летний душ

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Система "умный дом"

Солнечные панели

Пляж Лаян - 5 минут

Пляж Сурин - 15 минут

Пляж Камала - 20 минут

Пляж Банг Тао - 20 минут

Международная школа - 15 минут

Гольф-клуб Лагуна - 15 минут

Международный аэропорт Пхукета - 15 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости