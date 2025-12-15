  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Краби
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Краби, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Краби, Таиланд
Краби, Таиланд
от
$800,727
Элитный комплекс вилл в Краби создан, чтобы предложить умиротворенность и природную красоту в окружении чистейшего моря и островов. Виллы выполнены в великолепном балийском стиле, обеспечивая гостям высококачественное жилье среди живописной природы Краби. Жильцы могут расслабиться и насладит…
Агентство
TRANIO
