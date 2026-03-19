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Жилой квартал Octavia

Малага, Испания
от
$2,45 млн
;
20
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ID: 38999
ID новостройки на Realting
In CRM: 1340296632
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Малага-Коста-дель-Соль
  • Город
    Малага
  • Адрес
    Calle Pacifico

О комплексе

Перевод
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English English
Exclusive residential development located on the beachfront of the capital of the Costa del Sol, opposite the Antonio Banderas promenade. A building of modern architecture where all the homes have large terraces with sea views. A residential complex surrounded by parks and landscaped areas. Wide variety of sports, health, commercial and university areas. Only 10 minutes from the airport, train station and Malaga city centre. A development with magnificent qualities and finishes with different types of homes. Avant-garde architecture where spaces for sharing experiences prevail. The roof of the building becomes the main meeting point where the swimming pool and solarium take centre stage. The interior of the homes is designed around open-plan spaces that are open to the exterior, allowing the layout to be flexible and where the entrance of natural light is a priority. This project undoubtedly stands out for its functional spaces, ideal for the cosmopolitan lifestyle of the capital of the Costa del Sol.

Местонахождение на карте

Малага, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Octavia
Малага, Испания
от
$2,45 млн
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