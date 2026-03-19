Жилой квартал Ayana Estepona

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Новый проект из 140 эксклюзивных квартир и пентхаусов, все в пышных тропических садах в закрытом сообществе. Проект также включает в себя выделенный клубный дом и спа-центр, с услугами консьержа, доступным для жителей.
Проект предлагает коллекцию свойств, включая свойства двух, трех и четырех комнат. Новые роскошные дома были продуманно спроектированы, чтобы подчеркнуть образ жизни и непринужденное чувство Эстепоны и Новой Золотой Мили.
Вдумчиво разработанный, чтобы легко вписаться в окружающую среду, предназначен для акцентирования квинтэссенции образа жизни и случайной вибрации Эстепоны.
На первом этаже вы можете выбрать между двумя или тремя спальнями, каждая из которых имеет собственный сад. На первом этаже есть трехкомнатные квартиры, а на втором этаже есть трехкомнатные пентхаусы, которые поставляются с частным солярием!
Благодаря сложной архитектуре Villarroel Torrico, вдохновляющим интерьерам от Gunni & Trentino и в качестве стандартной установки в каждой квартире, беспроводная система автоматизации умного дома Lutron, первая для развития квартир на Коста-дель-Соль.
Проект построен около 27 000 м2 тропических ландшафтных садов с тремя открытыми бассейнами, один из которых отапливается, центральный клубный дом в комплекте с совместной работой, кафе-бар, спа, крытый бассейн и гимназия и с 24-часовой охраной.
Местонахождение на карте
Эстепона, Испания
Продуктовые магазины
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