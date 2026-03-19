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Жилой квартал Costa Niza

Velez Malaga, Испания
от
$410,692
;
10
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ID: 39482
ID новостройки на Realting
In CRM: 853113229
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    La Axarquia
  • Город
    Velez Malaga

О комплексе

Перевод
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Located in front of the sea, in a privileged area of the Costa del Sol, 10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5 minutes from access to the Mediterranean highway. Homes with 1, 2 and 3 bedrooms, distributed in 3 blocks, with parking space and storage room included in the price. Ground floors with large terraces, first and second floors with terraces. Private area with gardens, 2 swimming pools and 2 paddle tennis courts. Top quality, furnished kitchens, bathroom furniture with mirrors and screens in shower trays.

Местонахождение на карте

Velez Malaga, Испания
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Costa Niza
Velez Malaga, Испания
от
$410,692
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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