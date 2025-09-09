Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла

Просторная вилла с бассейном, подвалом и солярием в Вильямартине, Аликанте

Вильямартин — район на юге Коста-Бланки в провинции Аликанте, известный своими гольф-полями, средиземноморскими пляжами и спокойной атмосферой. Здесь сочетаются уютные жилые улицы, оживленные площади, множество ресторанов, магазинов и полезной инфраструктуры. Мягкий климат и ухоженные территории делают это место отличным выбором как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Вилла на продажу в Вильямартине, Испания, находится в удобной локации рядом со всей необходимой инфраструктурой: супермаркет — в 600 метрах, гольф-клуб Villamartin — в 2,1 км, торговый центр La Zenia Boulevard — в 3,8 км, пляж Плайя-Фламенка — в 5,1 км, центр города Торревьеха — в 10,4 км, гольф-клуб Las Colinas Golf & Country Club — в 11,2 км, аэропорт Мурсия-Сан-Хавьер — в 32,9 км, аэропорт Аликанте — примерно в 52,7 км.

Проект расположен на просторном участке с собственным бассейном и зелёным садом в спокойном жилом районе. Архитектура дома продумана для комфортного проживания всей семьи. Рядом — зеленые зоны и удобные транспортные развязки, обеспечивающие быстрый доступ к городам и побережью.

На первом этаже современной виллы с 5 спальнями расположены светлая гостиная с обеденной зоной и полностью оборудованная кухня открытой планировки. Три просторные спальни имеют собственные ванные комнаты и прямой выход. На цокольном уровне находятся еще две спальни, прачечная и большая гостиная открытого типа. Также в доме есть собственный солярий с панорамным видом — идеальное место для отдыха и приема гостей.

ALC-01112