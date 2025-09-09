  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Orihuela
  4. Вилла Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла

Вилла с 5 спальнями и бассейном в Вильямартине, Ориуэла

Orihuela, Испания
$573,310
ID: 27631
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Валенсия
  • Район
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Город
    Orihuela

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2017

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Просторная вилла с бассейном, подвалом и солярием в Вильямартине, Аликанте

Вильямартин — район на юге Коста-Бланки в провинции Аликанте, известный своими гольф-полями, средиземноморскими пляжами и спокойной атмосферой. Здесь сочетаются уютные жилые улицы, оживленные площади, множество ресторанов, магазинов и полезной инфраструктуры. Мягкий климат и ухоженные территории делают это место отличным выбором как для постоянного проживания, так и для отдыха.

Вилла на продажу в Вильямартине, Испания, находится в удобной локации рядом со всей необходимой инфраструктурой: супермаркет — в 600 метрах, гольф-клуб Villamartin — в 2,1 км, торговый центр La Zenia Boulevard — в 3,8 км, пляж Плайя-Фламенка — в 5,1 км, центр города Торревьеха — в 10,4 км, гольф-клуб Las Colinas Golf & Country Club — в 11,2 км, аэропорт Мурсия-Сан-Хавьер — в 32,9 км, аэропорт Аликанте — примерно в 52,7 км.

Проект расположен на просторном участке с собственным бассейном и зелёным садом в спокойном жилом районе. Архитектура дома продумана для комфортного проживания всей семьи. Рядом — зеленые зоны и удобные транспортные развязки, обеспечивающие быстрый доступ к городам и побережью.

На первом этаже современной виллы с 5 спальнями расположены светлая гостиная с обеденной зоной и полностью оборудованная кухня открытой планировки. Три просторные спальни имеют собственные ванные комнаты и прямой выход. На цокольном уровне находятся еще две спальни, прачечная и большая гостиная открытого типа. Также в доме есть собственный солярий с панорамным видом — идеальное место для отдыха и приема гостей.

В этой стильной вилле с 5 спальнями на первом (основном) этаже находится светлая гостиная с обеденной зоной и полностью оборудованной кухней открытой планировки.На этом же уровне предусмотрены три просторные спальни с прямым доступом к собственной ванной комнате. На цокольном этаже расположены две дополнительные спальни, прачечная и большая гостиная открытой планировки. Также имеется собственный солярий с панорамным видом, идеально подходящий для отдыха и развлечений.


ALC-01112

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
