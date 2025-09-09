  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Benalmadena
  4. Вилла Просторная Вилла в Бенальмадене с Живописным Видом на Море

Вилла Просторная Вилла в Бенальмадене с Живописным Видом на Море

Benalmadena, Испания
от
$1,85 млн
;
24
ID: 27944
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Costa del Sol Occidental
  • Деревня
    Benalmadena

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Шикарная вилла с видом на море в престижном районе Бенальмадены

Продаваемая вилла расположена в прибрежном районе Бенальмадены. Бенальмадена находится в южной части региона Андалусия, на побережье Коста-дель-Соль. Вилла расположена на вершине холма, откуда открываются непревзойденные виды. Бенальмадена – популярный туристический район с многочисленными развлечениями, а также прекрасными пляжами.

Вилла в Бенальмадене находится недалеко от всей инфраструктуры, а также в 1,9 км от пляжа, в 5,9 км от поля для гольфа Torrequebrada, в 21 км от международного аэропорта Малаги и в 38 км от Марбельи.

Вилла имеет просторную жилую площадь, а также большой отдельный сад с бассейном. Она подходит для спокойного образа жизни, но при этом находится достаточно близко к городу, чтобы обеспечить удобный доступ к основным значимым местам.

На вилле есть прекрасная кухня открытой планировки, сочетающая в себе необходимое оборудование и современный дизайн. Гостиная открытой планировки с обеденной зоной сочетает в себе практичность и стиль. Из окон здесь открывается прекрасный вид на море. Также имеются 3 спальни с ванными комнатами. Вилла предлагает много пространства, наполненного солнечным светом, проникающим через панорамные окна, и имеет продуманную открытую планировку.


AGP-00785

Местонахождение на карте

Benalmadena, Испания
Здравоохранение
Досуг


