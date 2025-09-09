Вилла Просторная Вилла в Бенальмадене с Живописным Видом на Море

Шикарная вилла с видом на море в престижном районе Бенальмадены

Продаваемая вилла расположена в прибрежном районе Бенальмадены. Бенальмадена находится в южной части региона Андалусия, на побережье Коста-дель-Соль. Вилла расположена на вершине холма, откуда открываются непревзойденные виды. Бенальмадена – популярный туристический район с многочисленными развлечениями, а также прекрасными пляжами.

Вилла в Бенальмадене находится недалеко от всей инфраструктуры, а также в 1,9 км от пляжа, в 5,9 км от поля для гольфа Torrequebrada, в 21 км от международного аэропорта Малаги и в 38 км от Марбельи.

Вилла имеет просторную жилую площадь, а также большой отдельный сад с бассейном. Она подходит для спокойного образа жизни, но при этом находится достаточно близко к городу, чтобы обеспечить удобный доступ к основным значимым местам.

На вилле есть прекрасная кухня открытой планировки, сочетающая в себе необходимое оборудование и современный дизайн. Гостиная открытой планировки с обеденной зоной сочетает в себе практичность и стиль. Из окон здесь открывается прекрасный вид на море. Также имеются 3 спальни с ванными комнатами. Вилла предлагает много пространства, наполненного солнечным светом, проникающим через панорамные окна, и имеет продуманную открытую планировку.

AGP-00785