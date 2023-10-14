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Виллы с бассейном в Марбелья, Испания
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10 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
4
4
330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
5
4
333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
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Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
6
6
555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
3
3
320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
3
3
586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
4
4
176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
5
5
364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
5
5
447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
4
4
262 м²
Представляем вам виллу Ботан - потрясающую виллу в современном скандинавском стиле, которая …
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
4
6
607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
€3,29 млн
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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания
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с видом на озеро
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