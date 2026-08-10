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Виллы с бассейном в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
45
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22 объекта найдено
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,87 млн
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Количество этажей 2
Элитная роскошная вилла с потрясающим видом на море, бассейном, тренажерным залом и гидромас…
$2,27 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 408 м²
Познакомьтесь с Виллой Nerea — современной независимой виллой, расположенной в престижном пр…
$3,59 млн
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TekceTekce
Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 613 м²
Villa Cefeo — это современная вилла с архитектурным дизайном, расположенная в одном из самых…
$5,17 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 854 м²
Жить рядом с полем Los Naranjos Golf в La Cerquilla — значит выбирать не только престижный а…
$10,29 млн
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Вилла 8 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 8 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная элитная современная вилла с потрясающим панорамным видом на море, бесконечным б…
$3,28 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Просыпаться с видом на поле для гольфа Las Brisas, видеть силуэт La Concha и ощущать тишину …
$6,97 млн
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 586 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная элитная вилла с террасами, великолепным видом на море, частным бассейном и лифт…
$1,98 млн
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Вилла 7 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 7 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 925 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная высококлассная современная вилла с большим бассейном-инфинити и видом на море в…
$3,61 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 455 м²
Просыпаться с панорамным видом на поле для гольфа, наслаждаться абсолютным спокойствием и жи…
$6,85 млн
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Вилла 9 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 9 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 837 м²
Количество этажей 2
Высококлассная просторная элитная вилла с бассейном xxl и удивительным видом на море в приви…
$4,13 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Марбелья, Испания
Вилла 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла высокого класса с частным бассейном, видом на море, тренажерным залом и разв…
$6,68 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 696 м²
Есть дома, которые впечатляют с первого взгляда. А есть дома, в которых хочется остаться над…
$6,82 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Некоторые решения принимаются не только разумом, но и ясным пониманием того образа жизни, к …
$5,64 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 539 м²
Просыпаться в нескольких минутах от моря, наслаждаясь тишиной, приватностью и средиземноморс…
$5,80 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 616 м²
Просыпаться с видом на Средиземное море, наслаждаться тишиной, светом и полной приватностью …
$7,55 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Цена по запросу
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Un desarrollo contemporáneo de 9 villas de lujo ubicado en la Nueva Milla de Oro entre Marbe…
$2,46 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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