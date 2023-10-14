Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Марбелья
  5. Виллы

Виллы с видом на горы в Марбелья, Испания

Вилла В архив
Очистить
23 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 828 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Низким Уровнем Энергопотребления в Марбелье, Коста-дель-Соль, Среди Зелени…
€4,95 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями Рядом с Пляжем в Марбелье Предлагаемая на продажу отдельно …
€2,79 млн
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 9 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 2
Дом с Современным Дизайном Рядом с Пляжем в Нуэва Андалусия Потрясающий роскошный дом распол…
€10,00 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 921 м²
Количество этажей 3
Великолепная Отдельная Вилла на Возвышенности в Марбелье Великолепная вилла расположена в му…
€6,99 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 033 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла Рядом с Полем для Гольфа в Эксклюзивном Районе Марбельи Вилла расположена в …
€13,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 786 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла «Под Ключ» в Престижном Жилом Районе Марбельи Впечатляющая вилла расположена…
€5,00 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла на продажу недалеко от Пуэрто-Бануса - Средиземноморский роскошный рай вс…
€3,50 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Представляем вам виллу Ботан - потрясающую виллу в современном скандинавском стиле, которая …
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
€3,29 млн

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти