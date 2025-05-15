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Виллы с гаражом в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
31
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28 объектов найдено
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Вилла, Guadalmina Baja, Costa del Sol. 8 Спальные комнаты, 7 Ванные комнаты, Площадь 565 m²,…
$1,80 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 658 м²
Эксклюзивные виллы в Марбелье, Коста дель Соль. Каждая вилла имеет независимый участок площа…
$2,93 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 396 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 344 000 гаста & евро;   2 344 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$2,32 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 536 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 750 000 гаста & евро;   3 750 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$3,73 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 1 026 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   5 530 000 гаста & евро;   6 025 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$5,50 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 400 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 499 000 гаста & евро;   1 499 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$1,49 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается отличная вилла на берегу моря в Сан Педро, 5 спален, 4 ванные комнаты. Также сдает…
$2,65 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
This stunning recently reformed three-bedroom en-suite bungalow located steps away from the …
$1,70 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 943 м²
Новые разработки: Цены от € 5,750,000 € 5,750,000. [Кровати: 8 - 8] [ванны: 7 - 7] [встроенн…
$5,72 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция Лухо в Корасон-де-ла-Милла-де-Оро, Марбелья, Испания. Резиденция El Complej…
$7,61 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 879 м²
Новые разработки: Цены от € 5,950,000 € 5,950,000. [Кровати: 8 - 8] [ванны: 7 - 7] [встроенн…
$5,89 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 528 м²
This wonderful villa on the Costa del Sol coast consists of three floors, the basement focus…
$1,84 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 386 м²
New Development: Prices from € 1,905,000 to € 1,905,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,90 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 422 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   2 106 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$1,76 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Вилла построена на большом участке земли в престижной зоне Новая Андалусия. На прилегающей т…
$3,18 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 523 м²
New Development: Prices from € 2,950,000 to € 2,950,000. [Beds: 6 - 6] [Baths: 6 - 6] [Built…
$2,94 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Захватывающая дух роскошная недавно построенная вилла, расположенная в одном из самых эксклю…
$13,61 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 473 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 100 000 гаста & евро;   3 100 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$3,07 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 290 м²
New Development: Prices from € 2,485,000 to € 2,485,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,47 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 408 м²
New Development: Prices from € 2,344,000 to € 2,344,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,33 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Двухквартирные виллы на востоке Марбельи, Коста дель Соль. Эксклюзивный выбор из 20 домов, р…
$1,36 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 441 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 738 000 гаста & евро;   3 995 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$2,72 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 439 м²
New Development: Prices from € 2,800,000 to € 2,800,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,77 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 425 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   1 760 000. [ Habitaciones: 3 - …
$1,74 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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