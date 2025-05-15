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Виллы около гольф-клуба в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
31
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21 объект найдено
Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Вилла, Guadalmina Baja, Costa del Sol. 8 Спальные комнаты, 7 Ванные комнаты, Площадь 565 m²,…
$1,80 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 658 м²
Эксклюзивные виллы в Марбелье, Коста дель Соль. Каждая вилла имеет независимый участок площа…
$2,93 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 536 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 750 000 гаста & евро;   3 750 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$3,73 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 1 026 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   5 530 000 гаста & евро;   6 025 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$5,50 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 400 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 499 000 гаста & евро;   1 499 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$1,49 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Первая линия моря, Золотая Миля, Марбелья. Новый полностью готовый проект, прямо на Золотой …
$3,36 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается отличная вилла на берегу моря в Сан Педро, 5 спален, 4 ванные комнаты. Также сдает…
$2,65 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция Лухо в Корасон-де-ла-Милла-де-Оро, Марбелья, Испания. Резиденция El Complej…
$7,61 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 386 м²
New Development: Prices from € 1,905,000 to € 1,905,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,90 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 424 м²
New Development: Prices from € 2,525,000 to € 2,525,000. [Beds: 5 - 5] [Baths: 5 - 5] [Built…
$2,50 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 422 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 760 000 гаста & евро;   2 106 000. [Хабитасьоны: 4 - 4]…
$1,76 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Вилла построена на большом участке земли в престижной зоне Новая Андалусия. На прилегающей т…
$3,18 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Ориентация: •Юго-восток Состояние: •Отличное Бассейн: •Приватный Климат-контроль: •Центральн…
$979,837
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Великолепная вилла для реформы, расположенная в Guadalmina Alta, Valle del Golf, в нескольки…
$974,838
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 473 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   3 100 000 гаста & евро;   3 100 000. [Хабитасьоны: 6 - 6]…
$3,07 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Двухквартирные виллы на востоке Марбельи, Коста дель Соль. Эксклюзивный выбор из 20 домов, р…
$1,36 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 441 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 738 000 гаста & евро;   3 995 000. [Хабитасьоны: 5 - 5]…
$2,72 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Площадь 439 м²
New Development: Prices from € 2,800,000 to € 2,800,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,77 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Fabulous new villa with ultra contemporary architecture with 7 bedroom located in Nueva Anda…
$4,99 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
El Rosario .. 7 спален, 6 ванных комнат Уютная вилла в своем классе по цене, размеру, удобст…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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