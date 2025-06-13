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Пентхаусы с гаражом в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
25
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1 объект найдено
Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Этот пентхаус в Марина Банус, Марбелья, выделяется своими впечатляющими террасами площадью 1…
$2,65 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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