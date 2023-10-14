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Пентхаусы с видом на море в Марбелья, Испания

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12 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,00 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€810,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€660,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€630,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€851,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Количество этажей 2
Стильные Квартиры с Современным Дизайном в Роскошном Комплексе на Первой Береговой Линии в М…
€3,08 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
Готовые Квартиры в Обновленном Современном Комплексе в Марбелье Комплекс расположен в прести…
€415,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры Люкс-Класса Рядом с Известным Гольф-Клубом и Курортом в Марбелье Элитны…
€2,75 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры Люкс-Класса Рядом с Известным Гольф-Клубом и Курортом в Марбелье Элитны…
€1,11 млн
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
€790,000

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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