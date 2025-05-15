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Пентхаусы около гольф-клуба в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
25
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2 объекта найдено
Пентхаус в San Pedro Alcantara, Испания
Пентхаус
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Пентхаус в Марбелья, Испания
Пентхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
$789,869
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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