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Пентхаусы с бассейном в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
16
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11 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Культовый меблированный пентхаус с видом на море, просторной террасой и тропическими садами,…
$785,961
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Этаж 4/4
Роскошный пентхаус с огромной террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, располо…
$1,74 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Потрясающий меблированный пентхаус под ключ с частным бассейном и террасой на крыше, располо…
$1,58 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Этаж 3/3
Элитные апартаменты с террасой и потрясающим видом, расположенные в роскошном жилом комплекс…
$783,965
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 587 м²
Этаж 2/3
Роскошный пентхаус в эксклюзивном здании с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на мо…
$4,99 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/3
Великолепный пентхаус в дуплексе с потрясающим видом на море, террасой на крыше и спортзалом…
$1,47 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный пентхаус «под ключ» с террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположен…
$1,35 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Этаж 2/2
Новый роскошный пентхаус с большой террасой на крыше, панорамным видом и общими бассейнами в…
$1,12 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 3/3
Готовый к ключу элитный пентхаус в эксклюзивном здании с спортзалом, внутренним бассейном и …
$2,80 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3
Стильный пентхаус под ключ с панорамными горными видами, изысканными социальными пространств…
$648,521
НДС
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Пентхаус в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Пентхаус
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
¡Отличное размещение! Áticos Modernos с изысканным дизайном в 10 минутах от Пуэрто-Банаса, М…
$1,01 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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