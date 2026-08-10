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Дуплексы у моря в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
8
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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,23 млн
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Дуплекс 5 комнат в Марбелья, Испания
Дуплекс 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,87 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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