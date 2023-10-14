Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Марбелья
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Марбелья, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий комплекс из 15 домов, расположенных на 5 этажах, с допо…
€408,190
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Комплекс предлагает резиденции с двумя, тремя и четырьмя спальнями и пентхаусы, продуманно с…
€484,735
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный охраняемый комплекс расположен в 150 метрах от пляжа и в 50 м от бухты порта в н…
€371,825
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой в Барселона, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой
Барселона, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Квартира после капитального ремонта в районе Сан-Марти, район Ла Вернеда-Ла Пау. Двухуровнев…
€314,222
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Испания, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Испания, Испания
Комнаты 6
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€2,40 млн
Квартира 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 118 м²
Новый жилой дом с непревзойденными характеристиками в Дении. Дома с 3 и 4 спальнями. Все он…
€318,665
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря в Santa Pola, Испания
Бунгало 3 спальни с видом на море, с гаражом, у моря
Santa Pola, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошный Бунгало с видом на море в Санта-Поле - US117285 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
€295,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Новые квартиры у моря Вила Парк состоит из 148 квартир, с 1 и 2 спальнями, с отличным качес…
€170,592
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с парком в Santa Cristina d Aro, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Дом расположен в одном из самых живописных мест на побережье Коста Брава. Дом описывает уеди…
€499,660
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€195,199
Таунхаус 3 спальни у моря в Santa Pola, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Santa Pola, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Современный таунхаус у моря в городе Santa PolaТаунхаус площадью 145 кв. м. имеет три спальн…
€297,837
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Торревьеха, Испания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Торревьеха, Испания
Комнаты 2
Площадь 55 м²
10 современных апартаментов в новом комплексе всего в 100 метрах от прекрасного пляжа Плайя …
€139,307

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти