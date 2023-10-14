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Дуплексы с видом на горы в Марбелья, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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