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Дуплексы с видом на горы в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
8
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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в Марбелье рядом со всей инфраструктурой Эти стильные квартиры расположены…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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