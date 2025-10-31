Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дуплексы с террасой в Марбелье, Испания

2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Откройте для себя Penthouse La Arabesque – полностью отремонтированный двухуровневый пентхау…
$1,11 млн
Дуплекс 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Новый проект в Марбелье, современный частный жилой комплекс, расположенный в самом сердце До…
$963,154
