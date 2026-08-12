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Пентхаусы с бассейном в Malaga, Испания

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Марбелья
71
Эстепона
134
Сан-Педро-Алькантара
16
Фуэнхирола
62
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96 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с потрясающим видом на море и частным бассейном, расположенным в премиально…
$1,70 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше, общим бассейном, …
$687,295
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Роскошный, впечатляющий пентхаус в современном жилом комплексе с множеством удобств и прекра…
$1,61 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус высокого класса с большими террасами, тренажерным залом, спа-салоном и…
$2,23 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$2,05 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/4
Впечатляющий пляжный пентхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше с …
$1,20 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный новопостроенный пентхаус с панорамным видом на город и яркой частной террасой, …
$1,15 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
Улучшенный двухуровневый пентхаус с частным бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на мо…
$2,09 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Потрясающий меблированный пентхаус под ключ с частным бассейном и террасой на крыше, располо…
$1,58 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенный…
$1,96 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/2
Ультрасовременный пентхаус с частным бассейном, террасой на крыше с панорамным видом на море…
$999,552
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3
Стильный пентхаус под ключ с панорамными горными видами, изысканными социальными пространств…
$648,521
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус в дуплексе с просторной террасой на крыше, премиальными бассейнами и спор…
$735,705
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Этаж 4/4
Премиальный пентхаус с потрясающим панорамным видом, бассейном и спортзалом, расположенный в…
$820,176
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/3
Премиальный элегантный пентхаус с видом на море и горы, потрясающая терраса на крыше и бассе…
$963,958
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Красивый современный пентхаус с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше и общес…
$744,305
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
Большой пентхаус высокого класса с террасой, потрясающим видом на море и общественным бассей…
$920,133
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус с захватывающим видом на море, большой террасой на крыше…
$628,462
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 2/3
Современный пентхаус, готовый к заселению, с видом на море, большой террасой, общим бассейно…
$405,695
НДС
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус в современном жилом комплексе с захватывающим видом на море и развитой ин…
$861,896
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
Очаровательный пентхаус с потрясающим видом на море, спортзалом и крытым подогреваемым бассе…
$629,250
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 4/4
Красивая пентхаус с полностью оборудованной кухней, уютной террасой, общественным бассейном …
$663,067
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4
Роскошный пентхаус под ключ с большой террасой на крыше, общим бассейном, спа-салоном и трен…
$710,243
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 3/4
Культовый меблированный пентхаус с видом на море, просторной террасой и тропическими садами,…
$785,961
НДС
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с террасой, потрясающим видом на море и общим бассейном, расположенный в ул…
$1,27 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 587 м²
Этаж 2/3
Роскошный пентхаус в эксклюзивном здании с тренажерным залом, крытым бассейном и видом на мо…
$4,99 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус в дуплексе с бассейном бесконечности, двумя парковочными местами, большим…
$702,321
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с террасой на крыше, потрясающим видом на море и общественным бассейном, ра…
$779,858
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Премиальный пентхаус с захватывающим видом на море, солнечной террасой и ландшафтными садами…
$482,732
НДС
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
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с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
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