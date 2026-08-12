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Пентхаусы у моря в Malaga, Испания

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Марбелья
71
Эстепона
134
Сан-Педро-Алькантара
16
Фуэнхирола
62
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239 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартиры с большими террасами и видом на поле для гольфа в Михасе Квартиры находятся в попул…
$737,369
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$1,02 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Квартиры в окружении природы в Михас Коста, Коста-дель-Соль Муниципалитет Михас – это развит…
$910,998
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартиры в средиземноморском стиле недалеко от пляжа в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – уютный…
$562,284
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/3
Элитный пентхаус с потрясающим видом на море и частным бассейном, расположенным в премиально…
$1,70 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Престижные квартиры с панорамным видом в Михасе, Малага Михас — это одно из самых живописных…
$562,661
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
Квартиры рядом с пляжем в Эстепоне — комфорт и уединение с отличным транспортным сообщением …
$683,659
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Стильные квартиры у моря в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Фуэнхирола — популярный курорт на поб…
$1,97 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Малага, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Квартиры в новостройке с видом на море и бассейном на крыше в Малаге Малага – один из самых …
$1,53 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$838,713
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Пентхаус 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 3
Роскошный пентхаус с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше, общим бассейном, …
$687,295
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$3,41 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$495,557
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,40 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые энергоэффективные квартиры с потрясающими открытыми видами в Торремолиносе Этот новый …
$761,798
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Роскошный, впечатляющий пентхаус в современном жилом комплексе с множеством удобств и прекра…
$1,61 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Апартаменты в комплексе в Михасе, Малага, с шикарными характеристиками Комплекс апартаментов…
$722,661
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 4
Эксклюзивный пентхаус высокого класса с большими террасами, тренажерным залом, спа-салоном и…
$2,23 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные квартиры с видом на море и горы в тихом районе Михаса Михас – один из самых прив…
$814,169
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на …
$2,05 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Превосходные апартаменты и пентхаусы с общим бассейном в Эстепоне Эстепона — живописный горо…
$1,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры с прекрасным видом на море в Михасе, Малага Расположенный на юго-востоке …
$1,53 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 4/4
Впечатляющий пляжный пентхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше с …
$1,20 млн
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$1,61 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новые квартиры в Михасе с лучшим видом на море Квартиры расположены в жилом комплексе в Миха…
$1,27 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$524,855
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный новопостроенный пентхаус с панорамным видом на город и яркой частной террасой, …
$1,15 млн
НДС
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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