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Пентхаусы с видом на горы в Malaga, Испания

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Марбелья
71
Эстепона
134
Сан-Педро-Алькантара
16
Фуэнхирола
62
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132 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартиры с большими террасами и видом на поле для гольфа в Михасе Квартиры находятся в попул…
$737,369
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Пентхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Пентхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$646,772
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Эксклюзивном Комплексе с Большими Тропическими Садами в Эстепоне Квартиры с прост…
$1,25 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Престижные квартиры с панорамным видом в Михасе, Малага Михас — это одно из самых живописных…
$562,661
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 3
Эксклюзивный пентхаус с большой террасой, частным бассейном и видом на море в курорте с элит…
$2,11 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры с качественной отделкой в популярном жилом районе Фуэнхиролы Этот жилой проект нахо…
$832,258
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Стильные квартиры у моря в Фуэнхироле, Коста-дель-Соль Фуэнхирола — популярный курорт на поб…
$1,97 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартиры с видом на море рядом с пляжем в Фуэнхироле Район Эль-Игерон, расположенный между Б…
$838,713
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
Средиземноморские квартиры с курортной инфраструктурой в Западной Марбелье Марбелья – одно и…
$3,41 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$495,557
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Современные квартиры с видом на море и горы в тихом районе Михаса Михас – один из самых прив…
$814,169
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры с прекрасным видом на море в Михасе, Малага Расположенный на юго-востоке …
$1,53 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Torremolinos, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Torremolinos, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Квартиры и Пентхаусы на Первой Береговой Линии в Торремолиносе, Коста-дель-Соль Эксклюзивные…
$1,61 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новые квартиры в Михасе с лучшим видом на море Квартиры расположены в жилом комплексе в Миха…
$1,27 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Квартиры с панорамным видом в комплексе с привилегированным расположением в Эстепоне Квартир…
$524,855
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Пентхаус 3 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 2/2
Улучшенный двухуровневый пентхаус с частным бассейном, спа-салоном и потрясающим видом на мо…
$2,09 млн
НДС
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Пентхаус 5 комнат в Марбелья, Испания
Пентхаус 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Этаж 3/3
Потрясающий меблированный пентхаус под ключ с частным бассейном и террасой на крыше, располо…
$1,58 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 5/5
Впечатляющий пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенный…
$1,96 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3
Стильный пентхаус под ключ с панорамными горными видами, изысканными социальными пространств…
$648,521
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус в дуплексе с просторной террасой на крыше, премиальными бассейнами и спор…
$735,705
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Квартиры в комплексе рядом с морем в Эстепоне, Испания Эстепона – один из самых аутентичных …
$920,586
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 3/3
Премиальный элегантный пентхаус с видом на море и горы, потрясающая терраса на крыше и бассе…
$963,958
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Casares, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 3/3
Красивый современный пентхаус с потрясающим видом на море, большой террасой на крыше и общес…
$744,305
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Фуэнхироле Фуэнхирола – один из самых популярных курор…
$1,14 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 3/3
Большой пентхаус высокого класса с террасой, потрясающим видом на море и общественным бассей…
$920,133
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 3
Светлые современные квартиры с просторными террасами в Эстепоне Жилой комплекс расположен в …
$722,997
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивный двухуровневый пентхаус с захватывающим видом на море, большой террасой на крыше…
$628,462
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Элитные квартиры рядом с полем для гольфа и пляжем в одном из лучших районов Михаса Эти квар…
$992,504
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Пентхаус 5 комнат в Torremolinos, Испания
Пентхаус 5 комнат
Torremolinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 6/6
Очаровательный пентхаус с потрясающим видом на море, спортзалом и крытым подогреваемым бассе…
$629,250
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Manilva, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 4
Квартиры в пешей доступности от пляжа в Манильве Квартиры расположены в новом жилом комплекс…
$506,667
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Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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