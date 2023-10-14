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Виллы с видом на море в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Sant Antoni
6
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Вилла В архив
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16 объектов найдено
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
  Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Torre Valentina, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
€1,85 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€4,00 млн
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
€2,45 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Castell d Aro, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 188 м²
  Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
€695,000
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом в Lower Emporda, Испания
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
€2,20 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Lower Emporda, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Lower Emporda, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Площадь 347 м²
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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