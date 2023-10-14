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Испания
Жилая
Lower Empordà
Виллы
Виллы с видом на море в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Sant Antoni
6
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Вилла
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16 объектов найдено
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Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
7
9
3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
7
5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
10
5
6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
4
1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
7
3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
4
4
833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
3
918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
4
3
1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
5
3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
6
1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
3
2
2 188 м²
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
6
6
420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Lower Emporda, Испания
7
6
450 м²
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
4
347 м²
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
€2,80 млн
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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