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Виллы на берегу моря в Lower Emporda, Испания

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Кастель-Пладжа-де-Аро
18
Сан-Фелиу-де-Гишольс
8
Calonge i Sant Antoni
4
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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