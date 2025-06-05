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Виллы с гаражом в Lower Emporda, Испания

Castell dAro Platja dAro i sAgaro
35
Кастель-Пладжа-де-Аро
26
Сан-Фелиу-де-Гишольс
13
Calonge i Sant Antoni
15
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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