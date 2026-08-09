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Виллы в Lower Emporda, Испания

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Кастель-Пладжа-де-Аро
18
Сан-Фелиу-де-Гишольс
8
Calonge i Sant Antoni
4
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53 объекта найдено
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с панорамным видом на море и горы, в престижной урбанизации Mas Nou, Platja d’Aro (Cos…
$1,13 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
Цена по запросу
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Scat Realty
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Русский, Español
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Жемчужина, окруженная природой, где роскошь сочетается с абсолютным спокойствием.Расположенн…
$1,52 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 900 м²
Роскошный особняк рядом с пляжами Са Конка и Сан Поль - С'Агаро, Коста БраваИсключительное п…
$11,62 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Дизайн, природа и виды на море: жемчужина в Айгуаблаве!В одном из самых привилегированных ра…
$4,06 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Традиционный фермерский дом в 5 минутах от Плайя-де-Аро. Если вы хотите жить в традиционном…
$2,61 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Дом в районе Бегур, район Айгуафреда. Расстояние до моря около 800 метров. Общая площадь дом…
$1,63 млн
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Вилла в Palafrugell, Испания
Вилла
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Потрясающий дом в стиле рустико с великолепным садом вблизи в районе города Палафрюжель. Пос…
$1,45 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Новый современный дом в городе Бегур. Расстояние до моря около 3,5 км. Общая площадь дома со…
$2,29 млн
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Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Дом с видом на море в центре города Бегур. Расстояние до центра Барселоны 130 км, расстояние…
$1,74 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Трехэтажная вилла 2004 г. в престижном жилом районе Сан Фелиу де Гишольс в 10 минутах ходьбы…
$1,55 млн
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Вилла в Llafranc, Испания
Вилла
Llafranc, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 785 м²
Дом в нескольких минутах от центра города Льяфранк на побережье Коста Брава. Огромная плоска…
Цена по запросу
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 754 м²
Современный дом в уникальном месте в престижном городе Плайя де аро на побережье Коста Брава…
$12,20 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Новый современный дом в городе Бегур. Расстояние до моря около 1 км. Общая площадь дома сост…
$1,74 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Дом в районе Sa Tuna города Бегур. Расстояние до центра Барселоны 130 км, расстояние до Фран…
$917,910
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Люксовые дома в С'АгароНесколько отдельно стоящих домов в тихой урбанизации с фантастическим…
$1,74 млн
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Вилла в Palafrugell, Испания
Вилла
Palafrugell, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Дом в в классическом стиле с видом на море в городе Тамариу, который относится к муниципалит…
$1,22 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Дом в классическом стиле с панорамным видом на море в урбанизации города Плайя де Аро - Мас …
$3,43 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 220 м²
Вилла с большим участком с видом на море в городе Сант Фелиу де Гишольс с красивым видом на …
Цена по запросу
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 800 м²
Вилла класса люкс вблизи города Плайя де Аро и гольф полей на побережье Коста Брава. С терри…
$3,87 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Каменный дом в центре города Бегур на побережье Коста Брава. Расстояние до центра Барселоны …
$1,39 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 242 м²
Дом на стадии строительства в районе Са Рода города Бегур. Расстояние до моря около 3,5 км. …
$2,03 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в в районе Aiguafreda-Sa Tuna города Бегур. Расстояние до центра Барселоны 130 км, расст…
$1,48 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Стильная вилла с собственным садом, бассейном и просторными террасами. Расположение – тихий …
$2,06 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Две новые вилы в современном стиле в городе Сагаро на побережье Коста Брава. Расстояние до м…
$2,21 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 726 м²
Вилла в первой линии моря с видом на пляж Са Конка в элитной урбанизации La Gavina города С'…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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