ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Lower Empordà
Виллы
Виллы в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Sant Antoni
6
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Вилла
Очистить
37 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 8 спален с садом, с сигнализацией, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
8
5
8 577 м²
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
€2,35 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с кондиционером, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
9
4
4 525 м²
Изолированный дом с 4525 м2 земли, примыкающий к 18-луночному полю для гольфа Санта-Кристина…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
4
3
1 007 м²
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
€689,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
4
3
2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Palafrugell, Испания
5
5
606 м²
Современная очень удобная 2-этажная вилла с лифтом и подвалом с гаражом расположена в 1 км…
€1,06 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
7
9
3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
3
3
840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
€590,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
7
5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 10 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
10
5
6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
€8,61 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
4
1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
7
7
3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» …
€8,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Torre Valentina, Испания
4
4
833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
3
918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
5
4
2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
8
10
75 м²
Загородный дом на 75 га земли, построенный в 1612 году. Полностью отреставрирован и превраще…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с сигнализацией
Lower Emporda, Испания
4
5
1 200 м²
ДОМ МАСИА Общие данные: Вид на горы и море с первого и второго этажа. Кондиционирование всег…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
4
3
550 м²
Современная вилла 250 м2, построенная на участке 550 м2, расположенном в центре Кастель д’Ар…
€955,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
4
3
408 м²
Большая вилла с видом на море в городе Кастель-Плайя де Аро, на побережье Коста Брава. Эта ф…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
3
780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
4
3
1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
€1,85 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Santa Cristina d Aro, Испания
5
4
1 950 м²
Хороший двухэтажный дом расположен в урбанизации Мас Ноу туристического городка Плайя де Аро…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
5
3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
4
3
1 000 м²
Villa located in the prestigious Torre Valentina urbanization in the town of Sant Antoni de …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
3
805 м²
New construction villa of 225 m2 built with a plot of 805 m2. This property is located in th…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
4
600 м²
Исключительно-современный дом, расположенный в центре жилого района С’Агаро, в 5 минутах ход…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
5
5
1 000 м²
High standing house in the heart of the Costa Brava, in one of the most prestigious urbaniza…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
6
1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Castell d Aro, Испания
3
2
2 188 м²
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с террасой, с садом
Lower Emporda, Испания
6
6
420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
€2,20 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL