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Жилье в Lower Emporda, Испания

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Кастель-Пладжа-де-Аро
36
Сан-Фелиу-де-Гишольс
12
Calonge i Sant Antoni
6
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89 объектов найдено
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Вилла с панорамным видом на море и горы, в престижной урбанизации Mas Nou, Platja d’Aro (Cos…
$1,13 млн
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Таунхаус 5 комнат в Begur, Испания
Таунхаус 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
Цена по запросу
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Красивая вилла с видом на море и туристической лицензией. Эта великолепная недавно построен…
$1,69 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$669,459
НДС
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Scat Realty
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$588,660
НДС
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Scat Realty
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$888,765
НДС
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Scat Realty
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Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$340,505
НДС
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Scat Realty
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/3
This prestigious apartment features a living-dining room with a balcony and a fully equipped…
$571,349
НДС
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Scat Realty
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$894,536
НДС
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$588,662
НДС
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Вилла 7 комнат в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла 7 комнат
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
For sale Villa with splendid sea views with rustic interior features. It is located in the m…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$507,866
НДС
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 674 м²
Современный, недавно построенный отдельно стоящий дом (строительство завершено в 2025 году),…
$2,54 млн
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$681,002
НДС
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Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новые рекламные таунхаусы в научно-исследовательском центре S'AgaroНачало продажи 8 роскошны…
Цена по запросу
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Таунхаус в Begur, Испания
Таунхаус
Begur, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Эксклюзивный жилой комплекс из 27 таунхаусов, расположенный всего в 5 минутах ходьбы от цент…
$607,840
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Квартира 1 комната в Castell dAro, Испания
Квартира 1 комната
Castell dAro, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$317,114
НДС
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 447 м²
Жемчужина, окруженная природой, где роскошь сочетается с абсолютным спокойствием.Расположенн…
$1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/3
Эта престижная квартира включает в себя гостиную-столовую с балконом и полностью оборудованн…
$894,536
НДС
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и полностью оборудованной кух…
$473,238
НДС
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Квартира 2 комнаты в Castell dAro, Испания
Квартира 2 комнаты
Castell dAro, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$594,440
НДС
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Квартира 4 спальни в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Квартира 4 спальни
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Мы поздравляем всех покупателей, которые так долго ждали, когда на побережье Коста Брава поя…
$3,21 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 900 м²
Роскошный особняк рядом с пляжами Са Конка и Сан Поль - С'Агаро, Коста БраваИсключительное п…
$11,62 млн
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Вилла в Begur, Испания
Вилла
Begur, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 597 м²
Дизайн, природа и виды на море: жемчужина в Айгуаблаве!В одном из самых привилегированных ра…
$4,06 млн
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Таунхаус в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Таунхаус
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс в С'Агаро состоит из восьми новых таунхаусов, расположенных…
$1,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1/3
Престижная квартира, состоящая из гостиной-столовой с балконом и открытой кухней, оборудован…
$588,669
НДС
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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Типы недвижимости в Lower Emporda

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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