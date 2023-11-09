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Жильё в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
119
Sant Antoni
33
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
Palafrugell
6
Calonge i Sant Antoni
4
215 объектов найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 705 м²
Этаж 4/4
Продается современная вилла в недостроенном состоянии, с великолепным огромным участком и ви…
€10,50 млн
Квартира 2 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Апартаменты с видом на море в привилегированном районе залива Альтеа. Прекрасные апарта…
€350,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Отличный дом в Sant Antoni de Calonge( Puig Ses Forqes) в 1500 метрах от пляжа. Площадь дом…
€950,000
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 373 м²
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
€690,000
Дом 5 спален с Pool, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с Pool, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
  Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя де А…
€1,55 млн
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Атико в тихом центральном районе Плайя де аро. Шикарная и уютная квартира, сделанная с больш…
€675,000
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Просторная квартира в центре города в непосредственной близости от супермаркетов, идеально п…
€281,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с садом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается квартира на первом этаже (baja) в Плая де Аро в замечательном жилом комплексе с ба…
€255,000
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается симпатичный двухэтажный дом с прекрасным видом на море. Дом строился опытным строи…
€930,000
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Mas Rigau Estate - это великолепная вилла расположенная на участке 9,6 га (природный парк) с…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шикарный дом в тихой урбанизации с гольфовыми полями Golf Costa Brava Дом 414 м2 располож…
€739,000
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Дом в урбанизации Bel Loc  с великолепной территорией 3000м2 с соснами, фруктовыми деревьями…
€650,000
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
В тихом пригороде Santa Cristina de Aro продается настоящее поместье. Дом,площадью 400 м2 ра…
€630,000
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Шикарный дом в престижном районе Treumal. Современный дом в средиземноморском стиле придется…
€1,10 млн
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на Розы и горы. Дом состоит и…
€1,10 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Шикарная светлая вилла с незабываемым видом на море.  Расположенная в замечательном месте в …
€2,00 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Внимание! Очень ценный экземпляр и продается с особой срочностью! Шикарный дом в Sant Antoni…
€1,95 млн
Дом 5 спален с мебелью, с condition в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с condition
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Чудесный дом в окружении зелени с захватывающим видом на море и город. Дом построен в один э…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается новая современная вилла с прекрасным видом. Дом площадью 510м2 расположен на участ…
€1,50 млн
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Удобный дом в центре города с захватывающим видом на море. Дом, жилой площадью 459 м2 , скон…
€1,70 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Продается шикарный дом в самом центре Playa de Aro с потрясающим видом на море и горы. Район…
€2,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная вилла, построенная в немалой степени своими руками…
€1,97 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с terrassa
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уютная квартира в спокойном уютном городе Сан-Антонио-де-Калонже всего в 200 метрах от пляжа…
€255,000
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Шикарная двухэтажная квартира с выходом на крышу и незабываемым видом на море и сосновый лес…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кладовой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уютная квартира в хорошем спокойном районе Плая де Аро рядом с морем и в непосредственной бл…
€260,000

Типы недвижимости в Lower Emporda

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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