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Жильё с бассейном в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
115
Sant Antoni
35
Сан-Фелиу-де-Гишольс
13
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
56 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Площадь 519 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с бассейном в Pals, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с бассейном
Pals, Испания
Количество спален 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 2
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
€2,30 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 187 м²
Количество этажей 3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 5
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Этаж 3/5
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
€360,000
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Santa Cristina d Aro, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Torre Valentina, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Torre Valentina, Испания
Комнаты 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
€235,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Площадь 457 м²
Количество этажей 2
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 523 м²
Количество этажей 3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Этаж 3/4
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая. 3 спальни.…
€395,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на крыше, р…
€350,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Castell d Aro, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Castell d Aro, Испания
Количество спален 6
Площадь 626 м²
Количество этажей 3
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье Коста Б…
€5,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
€440,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 3
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
€490,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 404 м²
Количество этажей 3
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
€540,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 3
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Прекрасный загородный дом в тихом зеленом районе в муниципалитете Калонже, побережье Коста Б…
€650,000

Типы недвижимости в Lower Emporda

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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