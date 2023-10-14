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Испания
Жилая
Lower Empordà
Жильё с бассейном в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
115
Sant Antoni
35
Сан-Фелиу-де-Гишольс
13
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
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56 объектов найдено
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Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
4
143 м²
3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
271 м²
3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
5
409 м²
3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
6
519 м²
3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
69 м²
2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с бассейном
Pals, Испания
7
632 м²
2
Вашему вниманию предлагается роскошное поместье, расположенное в сосновом лесу, в окрестност…
€2,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
187 м²
3
Комфортабельный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в престижном жилом комплексе Anell d’A…
€550,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
5
349 м²
2
Добротный современный двухуровневый дом в престижном районе Фенальс в Плайя де Аро, в пешей…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
103 м²
3/5
Великолепная квартира с 2 спальнями в идеальном состоянии, расположенная в престижном районе…
€360,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Santa Cristina d Aro, Испания
4
145 м²
2
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
98 м²
2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Torre Valentina, Испания
5
425 м²
2
Новая современная вилла с 4 спальнями, с великолепным видом на море, расположенная в престиж…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
119 м²
1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
4
206 м²
2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
71 м²
1/3
Уютная квартира с 1 спальней, расположенная на 1-м этаже здания в красивом закрытом малонасе…
€235,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
5
411 м²
2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
5
457 м²
2
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
523 м²
3
Великолепный просторный дом с видом на море, расположенный в урбанизации Les Alzines в Сан Ф…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
374 м²
3
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
€2,65 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
144 м²
3/4
Общая площадь пентхауса – 144 м2. Площадь террас — 28 м2 крытая и 36 м2 открытая. 3 спальни.…
€395,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
4
320 м²
2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
4
89 м²
3/3
Уютная квартира – пентхаус (атик) с тремя спальнями и чудесной открытой террасой на крыше, р…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
133 м²
2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Castell d Aro, Испания
6
626 м²
3
Продается старинная каталонская масия в самом сердце города Кастель д’Аро, побережье Коста Б…
€5,00 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
199 м²
3
Продается таунхаус в закрытом комплексе из 20 домов, находящийся в Сан Фелиу де Гишольс, на …
€440,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
185 м²
3
Уютный двухэтажный таунхаус в закрытом элитном жилом комплексе с бассейном в яхт -клубе Плай…
€490,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Cristina d Aro, Испания
4
404 м²
3
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
€540,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
3
234 м²
2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Santa Cristina d Aro, Испания
3
281 м²
2
Прекрасный загородный дом в тихом зеленом районе в муниципалитете Калонже, побережье Коста Б…
€650,000
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