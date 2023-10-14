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Жильё с видом на горы в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
115
Sant Antoni
35
Сан-Фелиу-де-Гишольс
13
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
32 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Площадь 519 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с восхитительным панорамным видом на море, расположенная на скалистом скло…
€8,30 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Santa Cristina d Aro, Испания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Продается великолепный двухэтажный дом с 3 спальнями, расположенный на большом участке земли…
€650,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Уютный добротный двухуровневый дом с видом на море, с прекрасным садом и отлично оборудованн…
€1,15 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла на первой линии с шикарным видом на море, расположенная в живописном месте …
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Площадь 457 м²
Количество этажей 2
Добротный дом для большой семьи, расположенный в тихой спокойной зеленой урбанизации в муниц…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 4 спальнями, расположенная в элитной урбанизации Mas Vilà, в 15 минутах …
€1,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 404 м²
Количество этажей 3
Современный дом с крытым бассейном и видом на море в тихом зеленом районе Mas Palli в муници…
€540,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Частный дом с 3 спальнями, бассейном и видом на море, расположенный в спокойной урбанизации …
€430,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 3
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Прекрасный загородный дом в тихом зеленом районе в муниципалитете Калонже, побережье Коста Б…
€650,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Большой дом с башней, пригодный для круглогодичного проживания, располагается в тихой и экол…
€499,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с гаражом в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 746 м²
Количество этажей 3
Шикарная трехуровневая вилла с видом на горы и долину, находится в резиденции Les Teules, Са…
€1,40 млн
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 8
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторное поместье на большом участке земли расположено в Сан Фелиу де Гишольс, в пешеходно…
€1,15 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Palafrugell, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Площадь 443 м²
Количество этажей 2
Добротный просторный дом, расположенный на большом участке со средиземноморскими соснами, на…
€1,000,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 2
Великолепная двухэтажная вилла находится в спокойной и утопающей в зелени урбанизации Mas Ro…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Вилла Валентина – комфортный красивый одноэтажный дом, вмещающий до 8 человек и расположенны…
€500,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 583 м²
Количество этажей 4
Эта впечатляющая вилла расположена в урбанизации Торре Валентина, в Сан Антони де Калонже на…
€3,50 млн
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Площадь 587 м²
Количество этажей 4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Площадь 473 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла в классическом стиле с панорамным видом на море в престижной урбанизации …
€1,05 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 467 м²
Количество этажей 2
Современный двухуровневый дом с великолепными видами на море расположен в спокойном районе С…
€1,33 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 2
Вилла после генерального ремонта, с видом на море, расположена в престижной урбанизации горо…
€650,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла расположена в привилегированной урбанизации Мас-Вилар в Сан Антони …
€3,50 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 642 м²
Количество этажей 3
Респектабельный дом с видом на море для большой семьи, расположенный в пешей доступности от …
€2,40 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 094 м²
Количество этажей 3
Отличный трехуровневый дом в одном из лучших районов Плайя де Аро – Торре Боска, в пешей дос…
€1,65 млн
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Трехуровневая вилла современного дизайна находится в элитной урбанизации Мас Ноу в знаменито…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Классическая вилла с панорамным видом на море в престижной урбанизации Мас Ноу в Плайя де Ар…
€795,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажный дом с видом на море, который может быть реконструирован в соответствии с ваши…
€850,000
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Современная роскошная спа-вилла с хаммамом и дизайнерской отделкой, окруженная сосновым лесо…
€1,90 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Площадь 644 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
€3,55 млн

Типы недвижимости в Lower Emporda

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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