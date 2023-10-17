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Дома в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
79
Sant Antoni
24
Сан-Фелиу-де-Гишольс
11
Palafrugell
5
Calonge i Sant Antoni
4
163 объекта найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Этаж 2/2
Продается уютный солнечный дом после капитальной реформы, расположенный в тихой, зеленой урб…
€480,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Количество этажей 2
Уютный городской двухуровневый дом с 4 спальнями, расположенный в тихом и зеленом районе, в …
€700,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Прекрасный светлый трехуровневый дом, расположенный на абсолютно плоском участке, в пешей до…
€970,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Элегантная современная вилла с видом на море, расположенная в престижной урбанизации Торре В…
€2,95 млн
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с Pool
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Отличный дом в Sant Antoni de Calonge( Puig Ses Forqes) в 1500 метрах от пляжа. Площадь дом…
€950,000
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Площадь 373 м²
Великолепная вилла в средиземноморском стиле на побережье Коста Брава с невероятным видом на…
€690,000
Дом 5 спален с Pool, с terrassa в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с Pool, с terrassa
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Площадь 450 м²
  Эта новая вилла расположена в престижной урбанизации Mas Nou в 2 км от центра Плайя де А…
€1,55 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается симпатичный двухэтажный дом с прекрасным видом на море. Дом строился опытным строи…
€930,000
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Mas Rigau Estate - это великолепная вилла расположенная на участке 9,6 га (природный парк) с…
€3,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шикарный дом в тихой урбанизации с гольфовыми полями Golf Costa Brava Дом 414 м2 располож…
€739,000
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Дом в урбанизации Bel Loc  с великолепной территорией 3000м2 с соснами, фруктовыми деревьями…
€650,000
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
В тихом пригороде Santa Cristina de Aro продается настоящее поместье. Дом,площадью 400 м2 ра…
€630,000
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Шикарный дом в престижном районе Treumal. Современный дом в средиземноморском стиле придется…
€1,10 млн
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Средиземноморская вилла 2000 года постройки с панорамным видом на Розы и горы. Дом состоит и…
€1,10 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Шикарная светлая вилла с незабываемым видом на море.  Расположенная в замечательном месте в …
€2,00 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Внимание! Очень ценный экземпляр и продается с особой срочностью! Шикарный дом в Sant Antoni…
€1,95 млн
Дом 5 спален с мебелью, с condition в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с condition
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Чудесный дом в окружении зелени с захватывающим видом на море и город. Дом построен в один э…
€1,20 млн
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Santa Cristina d Aro, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается новая современная вилла с прекрасным видом. Дом площадью 510м2 расположен на участ…
€1,50 млн
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Удобный дом в центре города с захватывающим видом на море. Дом, жилой площадью 459 м2 , скон…
€1,70 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Продается шикарный дом в самом центре Playa de Aro с потрясающим видом на море и горы. Район…
€2,50 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вашему вниманию предлагается эксклюзивная вилла, построенная в немалой степени своими руками…
€1,97 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Красивый ухоженный дом с собственным фруктовым садом. Дом находится в 1500 метрах от пляжа. …
€950,000
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Комфортабельная вилла с красивым приватным садом и бассейном в нескольких метрах от моря и и…
€4,00 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла в современном стиле в элитной урбанизации Torre Valentina. Вилла находится в…
€1,10 млн
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Две новые шикарные виллы в респектабельном S`Agaro. Виллы расположены всего в нескольких мин…
€2,00 млн
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Новая Авангардная вилла с великолепным видом на море расположена  между Сан-Антони-де-Калонг…
€2,10 млн
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Эксклюзивная вилла в элитной урбанизации Torre Valentina. Имеет шикарный вид на море. До пля…
€1,45 млн
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Шикарная вилла на побережье Costa Brava в городе Sant Antoni de Calonge Расположена в 2 мину…
€1,80 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Вилла с шикарным видом на море, расположенная в тихом районе Platja de Aro в 5 минутах от це…
€1,40 млн
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition в Lower Emporda, Испания
Дом 5 спален с мебелью, с terrassa, с condition
Lower Emporda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Современный дом в тихой и живописной урбанизации Torre Valentina de Sant Antoni de Calonge в…
€3,30 млн

Типы недвижимости в Lower Emporda

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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