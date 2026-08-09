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Квартиры на берегу моря в Lower Emporda, Испания

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Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Кастель-Пладжа-де-Аро
15
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
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5 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 5
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$923,367
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Квартира 3 комнаты в Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Квартира 3 комнаты
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 1
Квартиры на первой линии пляжа в престижном районе Жироны Пладжа-де-Аро — один из самых вост…
$1,35 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 5 комнат в Begur, Испания
Квартира 5 комнат
Begur, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новые современные квартиры рядом с заливом Са Риера в Бегуре Этот жилой комплекс, расположен…
$811,866
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Квартира 3 комнаты в Santa Cristina dAro, Испания
Квартира 3 комнаты
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛА-САЛИОНС, ТОССА-ДЕ-МАР  К…
$171,196
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Типы недвижимости в Lower Emporda

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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