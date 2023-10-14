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Квартиры с видом на море в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
37
Sant Antoni
10
Квартира В архив
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10 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Lower Emporda, Испания
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Lower Emporda, Испания
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Этаж 3/3
Комфортабельная квартира с 4 спальнями и с превосходным видом на море, расположенная в прест…
€890,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные новые квартиры в элитном жилом комплексе Mas de Palol…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
Продаются апартаменты, расположенные на второй линии моря в престижном жилом комплексе Sant …
€590,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 4
Площадь 119 м²
Этаж 1/3
Великолепные ухоженные, светлые и уютные апартаменты, расположенные в яхт-клубе Club Nàutic …
€420,000
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea в Torre Valentina, Испания
Квартира 50 спален с видом на море, с Proximity to the sea
Torre Valentina, Испания
Количество спален 50
Площадь 498 м²
Unique opportunity to have a property on the seafront. An old hostel that needs the entire b…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Безупречная полностью отремонтированная квартира в центре Плайа де Аро, прямо на набережной …
€735,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Impeccable apartment in the center of Platja d’Aro, on the same promenade with beautiful vie…
€680,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2/5
Фантастическая квартира с 3 спальнями и 3 террасами, расположенная в яхт-клубе Плайя де Аро,…
€550,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lower Emporda, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lower Emporda, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Апартаменты расположены в Las Velas — одном из самых фантастических жилых комплексов на побе…
€995,000

Типы недвижимости в Lower Emporda

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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