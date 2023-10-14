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Квартиры с видом на горы в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
37
Sant Antoni
10
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию современные квартиры в строящемся новом жилом комплексе Ривьера д…
€320,000

Типы недвижимости в Lower Emporda

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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